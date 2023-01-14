【IT大勢】 阿里巴巴達摩院 2023十大科技趨勢

阿里巴巴（09988）旗下達摩院發表2023十大科技趨勢，其中生成式AI、Chiplet模塊化設計封裝、全新雲計算體系架構等技術入選。根據達摩院，全球科技日趨顯現出交叉融合發展的新態勢，尤其在信息與通信技術（ICT）領域醞釀的新裂變，將為科技產業革新註入動力，基於技術迭代與產業應用的融合創新，將驅動AI、雲計算、晶片等領域實現階段性躍遷。

同場加映：【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

據悉，達摩院2023十大科技趨勢採用「巴斯德象限」研究思路，基於論文和專利的大數據「定量發散」，對產、學、研、用領域近百位專家深度訪談進行「定性收斂」，再從學術創新、技術突破、產業落地、市場需求等維度綜合評估，力求「致廣大而盡精微」，最後遴選出十大趨勢。

趨勢1

多模態預訓練大模型：基於多模態的預訓練大模型將實現圖文音統一知識表示，成為人工智能基礎設施。

趨勢2

Chiplet模塊化設計封裝：Chiplet的互聯標準將逐漸統一，重構芯片研發流程。

趨勢3

存算一體：資本和產業雙輪驅動，存算一體芯片將在垂直細分領域迎來規模化商用。

趨勢4

雲原生安全：安全技術與雲緊密結合，打造平台化、智能化的新型安全體系。

趨勢5

軟硬融合雲計算體系架構：雲計算向以CIPU為中心的全新雲計算體系架構深度演進，通過軟件定義、硬件加速，在保持雲上應用開發的高彈性和敏捷性的同時，帶來雲上應用的全面加速。

趨勢6

端網融合的可預期網絡：基於雲定義的可預期網絡技術，即將從數據中心的局域應用走向全網推廣。

趨勢7

雙引擎智能決策：融合運籌優化和機器學習的雙引擎智能決策，將推進全局動態資源配置優化。

趨勢8

計算光學成像：計算光學成像突破傳統光學成像極限，將帶來更具創造力和想像力的應用。

趨勢9

大規模城市數字孿生：城市數字孿生在大規模趨勢基礎上，繼續向立體化、無人化、全局化方向演進。

趨勢10

生成式 AI：生成式AI進入應用爆發期，將極大推動數字化內容生產與創造。

同場加映：【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯 : 沈春生