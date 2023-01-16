  • 12°C
香港時間 : 2023116日 (週一) 10:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】聘學者遊說內地放寬監管？　阿里巴巴批誤導　股價升逾1%

股市 09:35 2023/01/16

分享：

分享：

【阿里巴巴9988】聘學者遊說內地放寬監管？　阿里巴巴批誤導

英國傳媒報道指，阿里巴巴 （09988） 一直聘請學者遊說內地當局放寬監管，並協助集團恢復聲譽。報道引述匿名消息稱，協助阿里巴巴遊說行動的中國學者不單發表論文，也向政府當局提交報告，如國家市場監管管理總局，支持阿里巴巴。

阿里巴巴現升1.5%，報114.4元，續創逾半年高。

報道聲稱曾與逾10名內地學者、政府官員和阿里巴巴員工對話，指阿里巴巴向學者提供資金、數據、訊息和採訪機會，以支持他們的研究，並承諾資助部分研究項目。報道引述一名北京學者稱，阿里巴巴是互聯網巨企中最出力推動遊說，「當他們走到我門前，我很難說不」。

阿里巴巴：預設前提，誤導受眾

阿里巴巴回應稱，有關報道預設前提，誤導受眾，直批英國《金融時報》只提供不可靠的信息，並暗示毫無根據的不當行為指控。

在2020年螞蟻集團上市告吹後，阿里巴巴一直是內地互聯網監管浪潮的焦點之一，公司其後因「二選一」壟斷行為被市監局重罰182億元人民幣。

事實上，在環球收緊互聯網監管下，科網企業聘用遊說團體、設立政府關係部門並不罕見。Google母企Alphabet（美：GOOGL）曾被指出，2021年花費960萬美元在美國本土遊說，較2020年增加27%。

【退休積滿Fund】MPF額外供款VS年金優劣比拼！邊樣回報、靈活度大勝？

相關文章：

【阿里巴巴9988】阿里據報擬減持印度支付龍頭Paytm逾3%　作價9.8億港元

【大行報告│9988】瑞信：料阿里巴巴電商業務受惠內地重啟　維持目標價147元

【大行報告│9988】大和：阿里巴巴受惠3因素短期表現料勝同行　調升目標價至152元

編輯：胡學能

港股 北京 阿里巴巴 壟斷 中國 阿里巴巴－SW（09988）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】聘學者遊說內地放寬監管？　阿里巴巴批誤導　股價升逾1%
【阿里巴巴9988】聘學者遊說內地放寬監管？　阿里巴巴批誤導　股價升逾1%
【阿里巴巴9988】紅星美凱龍將到期債　阿里巴巴高價換股接貨
【阿里巴巴9988】紅星美凱龍將到期債　阿里巴巴高價換股接貨
【2023展望】宏利投資管理料聯儲局年底前減息　環球股債現恐未見底
【2023展望】宏利投資管理料聯儲局年底前減息　環球股債現恐未見底
【HSBC滙豐】滙豐陳紹宗上任未足1年辭台灣董事長　由亞太區營運總監紀睿明兼任
【HSBC滙豐】滙豐陳紹宗上任未足1年辭台灣董事長　由亞太區營運總監紀睿明兼任
【美股焦點】高盛：標指年底或見4300點　籲股市走弱時增持
【美股焦點】高盛：標指年底或見4300點　籲股市走弱時增持
【美國經濟】耶倫：通脹正下降　供應鏈問題已好轉　料租金未來6個月大幅下降
【美國經濟】耶倫：通脹正下降　供應鏈問題已好轉　料租金未來6個月大幅下降
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款