【阿里巴巴9988】聘學者游說內地放寬監管？　阿里巴巴批誤導

英國傳媒報道指，阿里巴巴 （09988） 一直聘請學者游說內地當局放寬監管，並協助集團恢復聲譽。報道引述匿名消息稱，協助阿里巴巴游說行動的中國學者不單發表論文，也向政府當局提交報告，如國家市場監管管理總局，支持阿里巴巴。

報道聲稱曾與逾10名內地學者、政府官員和阿里巴巴員工對話，指阿里巴巴向學者提供資金、數據、訊息和採訪機會，以支持他們的研究，並承諾資助部分研究項目。報道引述一名北京學者稱，阿里巴巴是互聯網巨企中最出力推動游說，「當他們走到我門前，我很難說不」。

阿里巴巴：預設前提，誤導受眾

阿里巴巴回應稱，有關報道預設前提，誤導受眾，直批英國《金融時報》只提供不可靠的信息，並暗示毫無根據的不當行為指控。

在2020年螞蟻集團上市告吹後，阿里巴巴一直是內地互聯網監管浪潮的焦點之一，公司其後因「二選一」壟斷行為被市監局重罰182億元人民幣。

事實上，在環球收緊互聯網監管下，科網企業聘用游說團體、設立政府關係部門並不罕見。Google母企Alphabet（美：GOOGL）曾被指出，2021年花費960萬美元在美國本土游說，較2020年增加27%。

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編輯：胡學能