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【加密貨幣】 估值逾201億美元 2022年加密貨幣非法使用統計

環球政經 17:00 2023/01/14

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區塊鏈分析公司Chainalysis周四的數據顯示，2022年非法使用加密貨幣的金額達到創紀錄的201億美元（約1,572億港元）。 Chainalysis表示，其201億美元的估計僅包括區塊鏈上記錄的活動，不包括加密公司欺詐會計等「鏈下」犯罪。

同場加映：【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

此外，這一數字還不包括加密貨幣是非加密相關犯罪的收益，比如加密貨幣被用作販毒的支付手段。據悉，Chainalysis表示，盡管整體加密貨幣交易量下降，但與非法活動相關的加密貨幣交易價值連續第二年上升。

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據《路透社》報道，美國去年還對加密貨幣混合服務Blender和Tornado Cash實施了製裁，據稱這些服務被包括黑客用來清洗其網絡犯罪所得價值數十億美元的收益。

據了解，去年被盜的加密資金數量增長了7%，但其他非法加密交易，包括與詐騙、勒索軟件、恐怖主義融資和人口販運有關的交易，數量有所下降。

同場加映：【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

 

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編輯 : 沈春生

 

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