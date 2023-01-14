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【科技前沿】激光遙距充電 無人機無限期升空

環球政經 16:00 2023/01/14

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眾所周知，大陽光可用來發電，能量更高的激光理應更能發電才對。基於這個思路，美國PowerLight公司研發了激光充電系統，於2012年應用於無人機上，使一架大型無人機在風洞中飛行48小時，並為航空航天製造廠商洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）的一架Stalker無人機在室外最遠600米的範圍內供電。此項技術並非美國獨有，近日中國西北工業大學（NPU）的研究人員展示了一種無需着陸的無人機，採用一種遠程充電系統，藉着地面上的自適應目標跟蹤激光供電。

同場加映：【青姐話】有貨又點？冇貨又點？


該系統實際上是安裝在無人機底部的光電轉換器，從激光中捕獲能量的。這類系統在無綫電力傳輸方面做得相當不錯，盡管效率不是很高。在發射端，功率到激光的效率可以在50至85%之間，這取決於激光器有多高級，而在接收端，你可能會再次損失大約50%的能量。

NPU團隊開發了一種「智能視覺跟蹤算法」，以保持其波束瞄準無人機，以及一種自適應光束整形系統，可以補償大氣密度的變化。它還設計了一種識別障礙物並迅速將光束功率調整到安全水平的方法。研發團隊用一架小型4軸飛行器對其進行了測試，並演示了它在室內開燈和關燈的情況下，以及夜間在室外的情況下工作，視頻顯示無人機的飛行高度約為10米。

激光系統的遠程能力表明，這種系統可以為高空無人機作戰打開大門，這可以有效地創建持久的空中平台，能夠發揮有點像低空衛星的作用 —— 盡管涉及多直升機式平台，它們的使用可能仍然取決於天氣狀況。

考慮到這些設備將使激光指向天空，可能會預料到一些監管方面的阻力。 NPU團隊沒有透露激光的功率輸出，系統的範圍或其效率，理由是該設備的軍事潛力。但這顯然是一個早期的實驗室原型。

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編輯 : 沈春生

 

 

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