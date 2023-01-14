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【抗通脹】 推升金價？ 俄羅斯瘋狂買金創紀錄

環球政經 15:00 2023/01/14

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根據俄羅斯商業日報《Vedomosti》報道，俄羅斯13家最大銀行中有5家在2022年售出了57噸實物黃金，這一總量超於俄羅斯財政部預期。根據世界黃金協會的數據，俄羅斯公民在2021年購買了不到6噸的黃金。俄羅斯當地銀行甚至面臨小額金條短缺的問題，這種金條受到散戶投資者的歡迎。

同場加映：【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

俄羅斯去年對稅法進行了2次重大修改，鼓勵其公民購買黃金。去年3月，官員們取消了對購買金屬徵收的20%增值稅，並在2022至2023年取消了對銷售黃金徵收13%的所得稅。此舉旨在鼓勵投資者分散投資於貴金屬，而非美元和歐元等外滙。

VTB高級副總裁Breytenbikher表示，在「不確定性增加」的情況下，黃金讓當地投資者可以自由地分散投資，保護他們的投資組合。

「黃金一直是一種防禦工具，在3到5年的期限內表現出最佳品質。在高度不確定的情況下，這種資產可以使你的投資組合多樣化，固定你的儲蓄，併爲子孫後代保存資本。」
在2023年初，黃金帶來了良好的回報，隨着市場消化通脹降溫和美國聯儲局的貨幣政策轉向，現貨黃金一度突破1,900美元大關。

MKS PAMP金屬策略師Nicky Shiels周四表示：「黃金目前正在內化2023年將發生的事情，即美聯儲放緩加息，美聯儲轉向，經濟衰退，然後最終是流動性注入，貨幣供應最終將在2023年再次上升。」

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同場加映：【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

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編輯 : 沈春生

 

 

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