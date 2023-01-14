【美斯失威】美斯品牌新股上市首日 股價曾颷2.3倍 最終破底收場

球王美斯（Lionel Messi）個人服裝品牌母公司MGO Global（美：MGOL），周五（13日）在納斯達克市掛牌上市，股價一度曾颷升至16.61元美元，，較招股定價5美元大升2.3倍，但其後轉升為跌，收報4.65美元，潛水7%。

MGO Gloal 主要業務是設計、生產、推廣及銷售以球星美斯為名的品牌「Messi Brand」，是次IPO共發行150萬股普通股，按每股定價5美元計，集資淨額589萬美元(約4,600萬港元)，公司市值為6,600萬美元（約5.1億港元）。

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不過，美斯並不是MGO Global的股東，他於2021年11月20日與MGO簽訂為期3年的商標許可協議，獲得美斯品牌銷售額的12%作為授權費，最低保證金額為每年430萬美元（約3,350萬港元）。

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根據招股書披露，MGO Global過去一年的營運收入為66萬美元，淨虧損240萬美元。

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記者：李兆明