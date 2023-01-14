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【全球經濟】南韓人最愛奢侈品 人均消費成全球之最

環球政經 14:00 2023/01/14

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摩根史坦利（Morgan Stanley）最近發表調查報告，發現在個人消費奢侈品領域，南韓不僅人均消費金額最高，平均每人每年花費325美元（約2,540元）；打敗中國大陸的55美元（約430元）和美國280美元（約2,189元），成為最愛買個人奢侈品的國家。韓國對奢侈品採購量更有大幅成長，比起2021年增加24%，也讓不少品牌更加重視這塊市場。

同場加映：【青姐話】有貨又點？冇貨又點？


統計數據顯示如此，各家廠商也有相同想法。法國頂級羽絨衣品牌Moncler表示，與疫情前相比，其第二季度在韓國的營收「增加了一倍多」。卡地亞（Cartier）母公司歷峰集團（Richemont）表示，與一年前和兩年前相比，韓國都是2022年銷售額實現兩位數增長的地區之一。歷峰集團旗下亦擁有萬寶龍（Montblanc）、積家（Jaeger-LeCoultre）等珠寶和手錶品牌。由此可見，韓國奢侈品消費潛力非常驚人。

在韓國社會，炫富也更容易被社會接受。麥肯錫（McKinsey）的一項調查發現，只有22%的韓國受訪者認為炫耀奢侈品有失品味，而日本和中國的這一比例分別為45%和38%。

對奢侈品的需求也受到家庭財富增長的支撑。韓國央行的數據顯示，該國家庭淨資產在2021年增長了11%。韓國家庭財富的76%左右是房地產，自2020年以來，房地產價格大幅上漲。

摩根士丹利還指出，奢侈品公司利用韓國偶像來進一步刺激需求。

「幾乎所有的韓國名人都是頂級奢侈品品牌的形像大使」，報告又指出，比如芬迪（Fendi）和演員李敏鎬，或者香奈兒和說唱歌手權志龍的合作。

不過，貝恩公司（Bain & Co．）告誡不要使用人均指標來衡量奢侈品消費。該公司合夥人邢微微表示：「奢侈品的定義並不是大眾市場產品。」

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編輯 : 沈春生

 

 

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