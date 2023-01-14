【美股行情】大型銀行業績對辦 美股3大指數造好 道指升112點 標指錄11月以來最大單周升幅

美國大型銀行四季度業績表現強勁，帶動美股三大指數周五（13日）上升，標普500指數更錄得11月以來的最大單周漲幅，以及連續第二周上漲。

道指漲收報34302點，升112點，漲幅為0.3%；標普500指數升15點，漲幅為0.4%，報3999點；納指收報11079點，升78點，漲幅為0.7%。

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本周道指上漲2%，納指上漲4.82%，標普500指數上漲2.67%，三大股指均錄得升幅。納指與標普500指數均創去年11月以來最佳一周表現，標普500指數同時錄得連續第二周上漲。下周一(1月16日)美股將因馬丁路德金日（Martin Luther King）休市。

銀行股普遍走高，富國銀行（美：WFC）漲超3%，美國銀（美：BAC），摩根大通（美：JPM）漲超2%，摩根士丹利（美：MS）漲超1%；美斯（Lionel Messi）個人服裝品牌母公司MGO Global（美：MGOL）上市首日走勢極為波動，收市跌7%破底，但期間一度曾颷升232%。

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記者：李兆明