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【手機新發展】 手機也可衛星通訊 將成下個殺手應用？

環球政經 13:00 2023/01/14

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iPhone 14新增衛星緊急通報功能，令業界考慮手機衛生通訊的可能性。及後，在北京屏覽館舉辦的「奮進新時代」主題展中展示出現北斗3號短報文通訊服務的華為Mate 50智能手機突破了傳統框框，跨進了一個新領域。

同場加映：【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

作為全球首款支持北斗衛星消息的大眾智能手機，華為Mate 50在無地面網絡信號覆蓋的環境下，仍能發出文字和位置信息，並支持生成軌迹地圖。

簡單地說，手機直連衛星通訊就是「把基站放在衛星上」，無論是蘋果還是華為的「衛星手機」，都只是手機直連衛星通訊服務相對簡樸的方案，通話體驗與人們的理想還相去甚遠，但業內人士依然為手機廠商們點讚。

在賽迪研究院無綫電管理研究所副所長彭健看來，智能手機產業銷量同比增長緩慢，創新發展空間趨於飽和，競爭環境複雜。因此，瞄準前瞻性、革命性的創新技術，加快推動手機產業與低軌衛星通訊產業的融合發展，能夠滿足用戶不斷升級的消費需求，是搶佔未來手機產業製高點的重要布局。

今天智能手機競爭激烈，除了深耕拍照功能和系統規格之外，更開闢新的賽道，以求在一眾手機中脫穎而出，對手機廠商來說尤為重要。隨着航天科技和信息通訊產業的不斷進步，衛星通訊產業發展一日千里，手機直連衛星通訊技術的發展路線也已日漸清晰，落地應用模式不斷創新。

比如，衛星通訊基本能夠覆蓋人類所能觸及的所有活動範圍，因此常被用於地質勘探、遠洋運輸、森林巡護等特殊領域。

此外，衛星通訊作為6G時代最重要的潛在技術，是地面通訊網絡的重要補充。面向6G時代，運營商、零部件廠商、設備商等整個衛星通訊產業鏈上下游都在積極佈局。雖然短期內手機衛星通訊只能起到補盲通訊的作用，但主流手機廠商加速擁抱衛星通訊領域，意味着屬於「智能手機+衛星通訊」的新興賽道已鋪就，只是，跑出怎樣的成績，還有待時間的檢驗。

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編輯：沈春生

 

 

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