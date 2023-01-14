【港元存息】WeLab Bank推活期存款1.5厘年息優惠　指定現有客戶擺100萬元新資金獲逾3200元利息

虛擬銀行WeLab Bank推出「活期存款特息計劃」，由1月12日至3月30日全新客戶成功開立帳戶，首90日活期存款可享合共1.5厘年利率優惠，上限達100萬元。若以100萬元計，90日全期獲逾3690元息。

至於指定現有客戶，在1月12日至3月31日期間所存入的活期存款新資金（即該段期間戶口結餘減去1月11日的結餘，所得出的淨額），在上述期間的每日可享共1.5厘年利率優惠，新資金上限同為100萬元。若1月12日在戶口放入100萬元新資金計而直到3月31日（79天）計，預計至少獲3240元息。

本港去年展開加息周期以來，虛擬銀行普遍對活期存款息按兵不動，僅隨傳統銀行上調定期存款息，延至近日終有虛銀打響活期存款戰頭炮，參與「戰團」的亦包括平安壹賬通銀行（PAOB），個人客戶於1月12日至4月30日內存入新資金至PAOB個人銀行戶口，首50萬港元可享2%活期存款年利率，最高可賺取2900元利息。

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記者：胡學能