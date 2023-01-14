【大行報告｜平保】平保獲摩通上調目標價至85元　大摩引述平保管理層指內地解封創造利好壽險業務環境

摩根大通發表報告，將平保 （02318） 目標價由78元，上調至85元，並維持「增持」評級，摩通指，平保經過連續3年的新業務價值負增長後，料在充足資本基礎下，公司持續的壽險業務復甦會成為其近期的催化劑。平保周五（13日）收報62.15元，升3.6%。

摩通將平保2022年至2024財年的稅後營運利潤，分別上調2%、6%、10%，以反映放寬防疫措施後的潛在業務復甦，並相信充足的資本基礎將支持公司持續的業務增長和股息增長。

管理層不預期新冠病例激增為理賠帶來任何壓力

摩根士丹利亦發表報告，引述平保管理層指，相信內地終極重新開放將為壽險業務創造更加有利的環境，加上潛在的改革利好因素，有信心壽險業務最差時間已過去，業務將由現在起改善。 報告指，儘管新冠確診病例激增，管理層不預期這為理賠方面帶來任何壓力，因為內地的產品只涵蓋危重或嚴重症狀和住院的病例，而非感染風險。平保預計，國際財務報告準則的過渡不會對集團盈利產生重大影響，而由於資產和負債均以公允價值計量，新會計準則可在一定程度上減少會計錯配和淨利潤的波動。

大摩指，預計平保2022至2023年、2024至2030年、2030年以後等3個時期，股息分派比率分別為28%、58%、80%，股息增長率分別為4%、25%、2%。

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編輯：胡學能