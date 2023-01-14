【美國經濟】美銀、摩通均將美國經濟衰退列基本假設　美銀CEO：估失業率年初升至5.5%

美國有大型銀行仍然估算今年美國經濟將陷入衰退。美國銀行（美：BAC）CEO Brian Moynihan周五（13日）在業績的電話會議上透露，該行正為今年可能出現的經濟衰退做準備，包括失業率迅速上升的情況。他說：「我們的基線情景是考慮到會有溫和的經濟衰退。」他指，在上述基礎上，該行再增加更壞的情景估算，令到該行在準備金的計算上，「有95%是針對2023年的經濟衰退環境的。」

Moynihan說，這種悲觀的情況比上一季度更加消極，估計美國今年年初失業率會升到至5.5%，並在2024年底前都保持在5%或以上。

美銀最新的基線情景考慮，亦和同日公布季績的摩根大通（美：JPM）不謀而合。摩通公布業績時亦指，該行就經濟前景方面，認為中心假設是出現溫和衰退。

美銀第4季度業績雖超乎市場預期，但其11億美元的信貸損失撥備，與一年前該指標錄得回撥相比，出現了大幅逆轉。該行表示，淨信貸沖銷仍低於疫前水平，但信用卡的未償餘額按年增長14%，拖欠比率正在上升。

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編輯：胡學能