【金光閃閃多美麗】金價升穿每盎司1920美元 創9個月新高

美國通脹數據持續回落，市場憧憬聯儲局加息步伐放緩，美滙指數回落，黃金成為近期被資金追捧的資產。國際金價周五（13日）升穿每盎司1900美元水平，最新報1923美元，升1.27%，創近9個月以來新高。

今年以來，金價由1826美元水平起步，至今已升超過5%，是其中一個表現最突出的商品資產。

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其他貴金屬也紛紛上揚：現貨白銀收漲1.99%，收報每盎司24.237美元；鉑金報1061.90美元，升0.05%；鈀金升0.7%至1787.41美元。

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道明證券（TD Securities）商品策略師Daniel Ghali表示，美國消費物價指數符合預期下，金價出現反彈，這凸顯出黃金市場有另一個購買活動的來源，他認為這來源是央行和非央行的政府機構。

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記者：李兆明