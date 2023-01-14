  • 24°C
香港時間 : 2023114日 (週六) 14:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HSBC滙豐】滙豐陳紹宗上任未足1年辭台灣董事長　由亞太區營運總監紀睿明兼任

Hot Talk 13:42 2023/01/14

分享：

分享：

【HSBC滙豐】滙豐台灣董事長陳紹宗上任未足1年辭任　曾在香港任環球資本市場亞太區聯席主管

HSBC滙豐 （00005） 旗下滙豐（台灣）近日發公告，滙豐（台灣）董事長陳紹宗辭任董事長與董事職務，擔任董事長時間不足1年。據公告，陳紹宗因配合集團業務規劃，於今年1月8日辭任董事長及董事職務。陳紹宗接任滙豐（台灣）董事長前，在香港已經擔任環球資本市場（俗稱「炒房」）亞太區聯席主管、環球資本市場大中華區業務主管，陳至今仍任該等職位。

及至昨日（13日），滙豐（台灣）發公告，指董事會前日（12日）通過選任滙豐集團亞太區營運長暨集團總經理紀睿明（David Grimme），出任滙豐（台灣）董事長。紀睿明目前是香港上海滙豐銀行集團總經理兼亞太區營運總監，亦是香港銀行同業結算公司主席。據悉，滙豐（台灣）董事長的職位近來都由駐港的亞太區高層兼任。

資料顯示，陳紹宗去年4月接替退休的麥康裕（Mark McKeown）擔任滙豐（台灣）董事長，陳自1986年加入香港上海滙豐銀行，擔任多項職務，期間曾移居澳洲，1998年重返滙豐主管港元交易業務，2014年開始擔任滙豐（台灣）董事，及後擔任環球資本市場亞太區聯席主管至今。

相關文章：

【美國加息】滙豐陳紹宗：港滙2022上半年維持平穩　美國加息初期對港息影響有限

【內房危機】金管局：港銀對高槓桿內房民企風險敞口低　風險絕對可控

記者：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
港股 銀行 台灣 香港大學 香港銀行公會 滙豐控股（00005）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

下一篇文章

【美國經濟】美銀、摩通均將美國經濟衰退列基本假設　美銀CEO：估失業率年初升至5.5%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【科網監管】人行：螞蟻集團等14家平台公司整改已基本完成
【科網監管】人行：螞蟻集團等14家平台公司整改已基本完成
【互聯網監管】中國政府據報擬以「黃金股」方式入股騰訊、阿里巴巴子公司　圖以增強控制能力
【互聯網監管】中國政府據報擬以「黃金股」方式入股騰訊、阿里巴巴子公司　圖以增強控制能力
【美股收市】銀行股季績參差　道指漲112點　納指升0.7%　現貨金撲1920美元關（不斷更新）
【美股收市】銀行股季績參差　道指漲112點　納指升0.7%　現貨金撲1920美元關（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】夜期收市升78點　滙豐ADR越56關（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】夜期收市升78點　滙豐ADR越56關（不斷更新）
【防疫措施】政府：1月16日起新冠病毒核酸檢測Ct值為35或以上　一律被界定為陰性、不會獲發隔離令
【防疫措施】政府：1月16日起新冠病毒核酸檢測Ct值為35或以上　一律被界定為陰性、不會獲發隔離令
【Tesla減價】Tesla擴大減價範圍、股價盤前跌半成　美國德國齊減價、香港官網價未變（附主要型號價格比較）
【Tesla減價】Tesla擴大減價範圍、股價盤前跌半成　美國德國齊減價、香港官網價未變（附主要型號價格比較）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款