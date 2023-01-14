【HSBC滙豐】滙豐陳紹宗上任未足1年辭台灣董事長　由亞太區營運總監紀睿明兼任

▲ 【HSBC滙豐】滙豐台灣董事長陳紹宗上任未足1年辭任 曾在香港任環球資本市場亞太區聯席主管

HSBC滙豐 （00005） 旗下滙豐（台灣）近日發公告，滙豐（台灣）董事長陳紹宗辭任董事長與董事職務，擔任董事長時間不足1年。據公告，陳紹宗因配合集團業務規劃，於今年1月8日辭任董事長及董事職務。陳紹宗接任滙豐（台灣）董事長前，在香港已經擔任環球資本市場（俗稱「炒房」）亞太區聯席主管、環球資本市場大中華區業務主管，陳至今仍任該等職位。

及至昨日（13日），滙豐（台灣）發公告，指董事會前日（12日）通過選任滙豐集團亞太區營運長暨集團總經理紀睿明（David Grimme），出任滙豐（台灣）董事長。紀睿明目前是香港上海滙豐銀行集團總經理兼亞太區營運總監，亦是香港銀行同業結算公司主席。據悉，滙豐（台灣）董事長的職位近來都由駐港的亞太區高層兼任。

資料顯示，陳紹宗去年4月接替退休的麥康裕（Mark McKeown）擔任滙豐（台灣）董事長，陳自1986年加入香港上海滙豐銀行，擔任多項職務，期間曾移居澳洲，1998年重返滙豐主管港元交易業務，2014年開始擔任滙豐（台灣）董事，及後擔任環球資本市場亞太區聯席主管至今。

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記者：胡學能