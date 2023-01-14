【HSBC滙豐】滙豐台灣董事長陳紹宗上任未足1年辭任　曾在香港任環球資本市場亞太區聯席主管

HSBC滙豐 （00005） 旗下滙豐（台灣）近日發公告，滙豐（台灣）董事長陳紹宗辭任董事長與董事職務，擔任董事長時間不足1年。據公告，陳紹宗因配合集團業務規劃，於今年1月8日辭任董事長及董事職務。陳紹宗接任滙豐（台灣）董事長前，在香港擔任環球資本市場（俗稱「炒房」）亞太區聯席主管，偶爾以香港銀行公會署理主席身份會見傳媒。

資料顯示，陳紹宗去年4月接替退休的麥康裕（Mark McKeown）擔任滙豐（台灣）董事長，陳自1986年加入香港上海滙豐銀行，擔任多項職務，期間曾移居澳洲，1998年重返滙豐主管港元交易業務，2014年開始擔任滙豐（台灣）董事，及後又擔任環球資本市場亞太區聯席主管。

陳畢業於香港大學，獲電機工程學士學位，亦取得澳洲悉尼麥格理大學（Macquarie University）應用財務碩士學位。

▲ 陳紹宗（右）2021年12月以香港銀行公會署理主席身份，聯同金管局副總裁阮國恒（左）見記者。（資料圖片）

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記者：胡學能