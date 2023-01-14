耶倫警告國會 下周四觸及債務上限

美國眾議院議長選舉幾經艱辛，終於塵埃落定，共和黨的麥卡錫成功當選議長。惟新的危機或緊接出現，美國財長耶倫表示，美國或在接下來的周四觸及債務上限，國會必須同意提升上限，以免債務違約。可是，以目前掌控眾院的共和黨之分裂，外界高度關注議案能否順利過關。

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耶倫（Janet Yellen）向麥卡錫（Kevin McCarthy）致函，指美國政府料於下周四觸及債務上限，財政部將採取特別措施，防止出現債務違約，估計今年6月初前措施仍有效用，但未知這些緊急行動能支撐多久。

耶倫表示，國會須及時增加債務上限，警告一旦違約，會對美國經濟造成不可逆傷害，所有美國人的生計及環球金融穩定都會受損。她促請國會盡快行動，保護美國的信譽。麥卡錫暫未回應。

國會對上一次提升聯邦政府債務上限是在2021年12月，上限被提升至31.4萬億美元。當時兩院均由民主黨掌控。

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麥卡錫對債務上限問題向來強硬，一向表明不介意利用有關問題達到政治目的，如縮減聯邦政府開支。眾院共和黨領袖斯卡利斯（Steve Scalise）近日曾將政府債務與美國家庭信貸相提並論，強調國家開支應像個人信用卡額度般設上限。

責任編輯：林建忠

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