【內房危機】花樣年公布境外債重組方案　債轉股13億美元、另派8隻新美元債予債權人

▲ 【內房危機】花樣年公布境外債重組方案 債轉股13億美元、額外派8隻美元債予債權人

花樣年 （01777） 發公告更新有關重組境外債務進度，花樣年稱，已與本金總額為40.18億美元的美元優先票據的部分主要持有人取得進展，就現有債務重組條款達成一項協議，以達成建議重組。

花樣年稱，建議重組將使13億美元的總計息及債務性質負債股權化，同時債權人亦將獲得8隻新美元票據，到期日為2024年12月至2029年6月，現金利率將介乎5.0%至8.0%。

持24.5%美元債本金持有人簽署支持協議

公告提到，1月13日由公司與現有美元債未償還本金總額約24.5%之債券持有人小組簽署重組支持協議。

花樣年稱，境外債務股權化相當於公司境外債務大量去槓桿化，將大幅增加公司賬面值並降低公司淨負債比率。花樣年料完成重組後，曾寶寶仍是公司最大控股股東。

花樣年：建議重組可將境外債延長期限2至6.5年

花樣年提到，建議重組後，境外債的到期期限將由2022年12月延長2至6.5年，所有境外債務到期日為2024年12月或之後，將為公司提供兩年期間以穩定及改善營運。境外債務的現金利息開支亦將於該兩年期間內大幅減少，從而將提高公司現金與短期債務比率。

花樣年截至去年11月底，境外計息及債務性質負債總額約為42億美元；及境內計息及債務性質負債不多於400億元（人民幣，下同）。

2023至2030年無槓桿自由現金流最多160億人幣

預測現金流方面，花樣年稱，假設房地產行業的市場環境恢復正常，公司能夠維持正常業務營運及項目層面能夠獲得新融資，估計2023年至2030年現有項目 的無槓桿自由現金流將為每年負9億元至正數160億元。

此外，2023年至2030年期間現有項目的累計無槓桿自由現金流總額估計約為400億至700億元。

花樣年料出售旗下項目套至少50億人幣

花樣年又料，2023年至2025年出售旗下項目所得款項淨額（扣除抵押債務還款後）預計共50億至70億元。花樣年稱，出售項目會設現金清繳機制，所得款項淨額的40%將用於上述新票據的現金清繳。

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記者：李哲毅