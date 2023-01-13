  • 23°C
香港時間 : 2023113日 (週五) 23:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】花樣年公布境外債重組方案　債轉股13億美元、另派8隻新美元債予債權人

股市 23:22 2023/01/13

分享：

分享：

【內房危機】花樣年公布境外債重組方案　債轉股13億美元、額外派8隻美元債予債權人

花樣年 （01777） 發公告更新有關重組境外債務進度，花樣年稱，已與本金總額為40.18億美元的美元優先票據的部分主要持有人取得進展，就現有債務重組條款達成一項協議，以達成建議重組。

花樣年稱，建議重組將使13億美元的總計息及債務性質負債股權化，同時債權人亦將獲得8隻新美元票據，到期日為2024年12月至2029年6月，現金利率將介乎5.0%至8.0%。

持24.5%美元債本金持有人簽署支持協議

公告提到，1月13日由公司與現有美元債未償還本金總額約24.5%之債券持有人小組簽署重組支持協議。

花樣年稱，境外債務股權化相當於公司境外債務大量去槓桿化，將大幅增加公司賬面值並降低公司淨負債比率。花樣年料完成重組後，曾寶寶仍是公司最大控股股東。

花樣年：建議重組可將境外債延長期限2至6.5年

花樣年提到，建議重組後，境外債的到期期限將由2022年12月延長2至6.5年，所有境外債務到期日為2024年12月或之後，將為公司提供兩年期間以穩定及改善營運。境外債務的現金利息開支亦將於該兩年期間內大幅減少，從而將提高公司現金與短期債務比率。

花樣年截至去年11月底，境外計息及債務性質負債總額約為42億美元；及境內計息及債務性質負債不多於400億元（人民幣，下同）。

2023至2030年無槓桿自由現金流最多160億人幣

預測現金流方面，花樣年稱，假設房地產行業的市場環境恢復正常，公司能夠維持正常業務營運及項目層面能夠獲得新融資，估計2023年至2030年現有項目 的無槓桿自由現金流將為每年負9億元至正數160億元。

此外，2023年至2030年期間現有項目的累計無槓桿自由現金流總額估計約為400億至700億元。

花樣年料出售旗下項目套至少50億人幣

花樣年又料，2023年至2025年出售旗下項目所得款項淨額（扣除抵押債務還款後）預計共50億至70億元。花樣年稱，出售項目會設現金清繳機制，所得款項淨額的40%將用於上述新票據的現金清繳。

相關文章：

【內房危機】花樣年：上季疫情拖累2021年財報審核　主要附屬清盤呈請聆訊日延至1.16

【內房危機】花樣年開曼及香港清盤訴訟再獲延期　境內債「20花樣01」本息亦獲展期1年

記者：李哲毅

港股 花樣年控股（01777）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【美股焦點】高盛披露首三季客戶平台業務虧損12億美元

下一篇文章

【美國經濟】耶倫：通脹正下降　供應鏈問題已好轉　料租金未來6個月大幅下降
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【互聯網監管】中國政府據報擬以「黃金股」方式入股騰訊、阿里巴巴子公司　圖以增強控制能力
【互聯網監管】中國政府據報擬以「黃金股」方式入股騰訊、阿里巴巴子公司　圖以增強控制能力
【恒指夜期＋北水】北水吸資20億　買騰訊中移動　恒指夜期微升5點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水吸資20億　買騰訊中移動　恒指夜期微升5點（不斷更新）
【美股開市】三大指數低開　道指低開251點　納指跌0.8%（不斷更新）
【美股開市】三大指數低開　道指低開251點　納指跌0.8%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升148點　滙豐ADR越55關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升148點　滙豐ADR越55關（不斷更新）
【Tesla減價】Tesla擴大減價範圍、股價盤前跌半成　美國德國齊減價、香港官網價未變（附主要型號價格比較）
【Tesla減價】Tesla擴大減價範圍、股價盤前跌半成　美國德國齊減價、香港官網價未變（附主要型號價格比較）
【防疫措施】政府：1月16日起新冠病毒核酸檢測Ct值為35或以上　一律被界定為陰性、不會獲發隔離令
【防疫措施】政府：1月16日起新冠病毒核酸檢測Ct值為35或以上　一律被界定為陰性、不會獲發隔離令
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款