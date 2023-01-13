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又一城房託母企夥太盟56億元收購 高銀金融國際中心

股樓投資 23:58 2023/01/13

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近年屢傳財困的高銀金融（00530）持有的旗艦物業九龍灣高銀金融國際中心，早前被接管人及銀主委託代理以招標形式放售。該物業最終落實易手。私募基金太盟投資集團（PAG）聯同新加坡主權基金淡馬錫旗下的豐樹產業（Mapletree）宣布，將以50:50控股比例從清盤人共同收購香港高銀金融國際中心，總代價56億元。無獨有偶，本港大型商場又一城營運商，新加坡上市的豐樹泛亞商業信託（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）母公司正是豐樹產業。

周大福上季零售值跌近兩成 香港同店銷售升6%  詳情請看【下一頁

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

高銀金融國際中心位於香港九龍東，可出租面積約88.7萬平方呎，大廈於2016年竣工。豐樹產業澳洲及北亞總裁黃民雄表示，交易有助提升本港資產組合。隨著中國調整通關政策，對本港辦公樓市場回暖有信心。

太盟亦指出，高銀金融國際中心交易性價比高，相較重置成本較低，此投資項目將進一步擴大太盟不動產在香港的業務，而香港疫情後經濟恢復為太盟及集團的投資者創造了優越的投資機會。

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撰文 : 李尚毅

高銀金融（00530） 港股

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