周大福上季零售值跌近兩成 香港同店銷售升6%

周大福(01929)公布上季營運數據，截至2022年12月底止第三季度零售值按年跌19.3％；內地零售值跌20.4％，香港、澳門及其他市場跌11.1％。期內，由 於疫情導致內地各地人員流動減少，內地同店銷售按年跌33.1％，同店銷量跌37.4％；香港及澳門同店銷售跌7.8％，當中香港的同店銷售於季內上升6.4%，澳門則因內地疫情導致旅客減少，令同店銷售下跌40.0%。香港及澳門的同店銷量跌35.1％。

【騰訊 700】騰訊放棄「元宇宙」？ 傳全面暫停XR業務 部門主管已離職 詳情請看【下一頁】

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

集團季內於中國內地淨開設433個零售點，包括淨開設448個周大福珠寶零售點（51個直營店及397個加盟店）。於去年12月底，內地有76％的周大福珠寶零售點以加盟模式經營。

季內，集團在香港及澳門淨關閉2個周大福珠寶零售點，而其他市場則開設5個周大福珠寶零售點。於2022年12月31日，集團合共有7,151個周大福珠寶零售點及253個其他品牌的零售點。

【高息股】煤氣旗下生物質平台怡斯萊 獲貝恩資本4億美元入股 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機