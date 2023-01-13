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周大福上季零售值跌近兩成 香港同店銷售升6%

股樓投資 23:36 2023/01/13

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周大福(01929)公布上季營運數據，截至2022年12月底止第三季度零售值按年跌19.3％；內地零售值跌20.4％，香港、澳門及其他市場跌11.1％。期內，由 於疫情導致內地各地人員流動減少，內地同店銷售按年跌33.1％，同店銷量跌37.4％；香港及澳門同店銷售跌7.8％，當中香港的同店銷售於季內上升6.4%，澳門則因內地疫情導致旅客減少，令同店銷售下跌40.0%。香港及澳門的同店銷量跌35.1％。

【騰訊 700】騰訊放棄「元宇宙」？ 傳全面暫停XR業務 部門主管已離職  詳情請看【下一頁

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

集團季內於中國內地淨開設433個零售點，包括淨開設448個周大福珠寶零售點（51個直營店及397個加盟店）。於去年12月底，內地有76％的周大福珠寶零售點以加盟模式經營。

季內，集團在香港及澳門淨關閉2個周大福珠寶零售點，而其他市場則開設5個周大福珠寶零售點。於2022年12月31日，集團合共有7,151個周大福珠寶零售點及253個其他品牌的零售點。

【高息股】煤氣旗下生物質平台怡斯萊 獲貝恩資本4億美元入股  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

周大福（01929） 港股

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