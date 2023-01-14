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【大行點睇】瑞銀：中國綠色金融規模16萬億 預期2031年增至70萬億

股樓投資 10:19 2023/01/14

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中國的ESG投資已經發展了一段時間，瑞銀投資銀行亞太地區責任與可持續投資研究主管胡炳熙表示，中國綠色金融市場其實規模已經很大，市場今天已經大概有16萬億元（人民幣，下同），佔整個金融系統大概8%左右。估計綠色金融在中國未來會有比較快的增長，到2031年的規模將會達到70萬億元。

胡炳熙指出，在目前16萬億元的體量內，差不多15萬億元都是來自於綠色信貸，主要以商業銀行為主的這些綠色信貸。只有大概1萬億元是來自綠色債券。而其中有一個特別小的部分就是ESG基金，ESG基金總的AUM在中國，比例是非常小，估計大概只有5千至6千多億元左右。

延伸閱讀：【大行點睇】富瑞：樓市第二季見底  下半年溫和反彈  首選股領展及恒地【見下頁】

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同場加映：【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

胡炳熙相信比較值得關注的是ISSB（國際可持續發展準則委員會）準備要推出的一套披露準則。儘管今天中國政府沒有正式宣布會採用這套標準，但中國對於這套標準是高度關注的，因為這個標準本身的定位挺高，目標是想成為全球ESG披露的基準線，也可以說是一個最低的要求。

同場加映：【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

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記者：李兆明

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ESG 綠色金融 可持續發展 基金 綠色債券 投資銀行 中國

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