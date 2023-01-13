▲ 【跨境經紀】中證監：加強對非法跨境經紀業務日常監管 按照「遏制增量、化解存量」整改

中證監近月發聲要求互聯網券商整改非法跨境開展業務等違規行為後，週五（13日）發布《證券經紀業務管理辦法》，自2月28日起實施，文件援引《證券法》《證券公司監督管理條例》相關規定，稱要加強對非法跨境經紀業務的日常監管，對相關違法違規行為，按照「有效遏制增量，有序化解存量」的思路，穩步推進整改規範工作。

此前被中證監點名未經核准向境內投資者開展跨境證券業務的富途（美：FUTU）及向上融科（老虎證券，美：TIGR）盤前向下，富途現跌1.5%，報47.25美元，向上融科跌1.8%，報3.85美元。

中證監稱，《辦法》會按照「回歸本源、豐富內涵、加強規制、有序發展、保護客戶」的思路，從經紀業務內涵、客戶行為管理、具體業務流程、客戶權益保護、內控合規管控、行政監管問責六個方面作出規定。

當中提到，會明確經紀業務內涵，將證券經紀業務定義為「開展證券交易營銷，接受投資者委託開立賬戶、處理交易指令、辦理清算交收等經營性活動」，從事上述部分或全部業務環節，均屬於開展證券經紀業務；強調經紀業務屬於證券公司專屬業務，未經中證監核准持牌展業構成違規。

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編輯：李哲毅