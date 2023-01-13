【新股IPO】美麗田園醫療健康2373下周上市 暗盤收市報28.65元 較招股價升逾48%

內地傳統美容及醫療美容服務商美麗田園醫療健康(新上市編號:02373)下周一(16日)掛牌，根據輝立交易平台顯示，其上市前暗盤高開5.1%報20.3元，最高曾見29.15元，低見20元，暗盤收市報28.65元，較招股價19.32元升48.3%；成交285萬股，涉資7,690萬元；以每手500股計，一手帳面賺4,665元。上市聯席保薦人分別為大摩、海通國際及華泰國際。

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美麗田園醫療健康是次來港上市以每股19.32元合共發售4,053.65萬股(包括1.614.1萬股舊股)，並已引入包括TruMed、貝泰妮、巨子生物(02367)控股股東Juzi Holding及Harvest四名基石投資者，合共認購2,169.7萬股。

其公開發售部份錄得逾21倍超額認購，啟動回撥機制後佔比增至30%，認購一手中籤率55%。

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集資所得主要用作擴張和升級服務網絡、進行戰略併購加盟店，以及進一步投資於信息技術系統等。

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記者：張以正