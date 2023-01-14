【2023展望】法國外貿銀行：中國2023年經濟增長預測5.5% 惟對區內經濟體幫助有限

法國外貿銀行發表2023年亞洲展望報告，預計亞洲（除中國）2023年經濟增速將放緩至3.1%（如果加權會達到4.3%），而中國2023年經濟增速將會從3%加速至5.5%。

該行認為，中國明年會快速增長主要是由於防疫限制逐漸解除，國內服務業有望強勁反彈，旅遊業復蘇可能相對不那麼快，但應該也會有所幫助。不過，投資情緒可能仍然疲軟，尤其是考慮到放開過程可能不會一帆風順，存在進程倒退和政策反復的風險。2023年不會像2021年，也就是第一波疫情後的復蘇時期那樣快，因為外部需求大幅減少。

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對於已經完全開放的亞洲地區而言，解除防疫限制為經濟增長帶來的推動作用將會逐漸消退，2023年大部分時間金融狀況可能隨全球趨勢一樣維持緊縮，美元走弱也許會帶來一些利好，但不會改變整體的金融環境。

與此同時，來自美國和歐盟的需求正在快速放緩，甚至進入負增長區間，因此亞洲經濟體 – 特別是在貿易和投資方面與世界聯繫更加密切的經濟體 – 必然會受到負面影響，例如越南和南韓。

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此外，不僅貨幣空間緊縮，隨著償債增加，2023年亞洲經濟體的財政空間可能也會面臨困難。中國的情況相對較好，但對於其他經濟體的支持作用應該有限，因為中國不會允許其經濟賬戶突然出現巨額赤字。



從行業層面看，中國加快放開的步伐將會成為旅遊業、消費、汽車銷售的週期性催化劑，這些行業都與人員流動性變化密切相關。監管環境適度放寬對於房地產行業來說應該是個好消息，但市場情緒仍然相當負面。同樣，互聯網平台也是如此，因為中國並未放棄“共同富裕”的信條。最後，綠色產業和電動汽車相關行業的結構性需求在亞洲將會得到支持。



談到風險，最首要的是中國目前放開防疫政策的進程存在反復的可能。其次，烏克蘭危機持續的時間比想像中更長，並且可能波及其他地區，甚至升級為核威脅。能源價格可能因此在更長時間內保持高位，甚至進一步上漲。

第三個風險與美國和中國之間日益加劇的戰略競爭有關，可能會在台灣海峽引發新的危機，並促使亞洲其他國家站隊。在這樣的背景下，技術脫鉤的風險變得更加真切。

最後是更局部的風險，中國房地產行業並未完全走出困境，因為銀行的支持不足以提振所有開發商，因此接下來可能會出現更多違約。政治方面，2023年泰國將舉行大選，而馬來西亞年底正在組建新政府，總體來看2023年的政治風險較小。



從結構方面看，中國中期前景疲弱，但仍然不會陷入中等收入陷阱。 中國經濟正趨於老齡化，但亞洲還有很多國家勞動年齡人口正在增長，可以帶來需求，特別是再獲得支持政策的基礎設施領域。未來幾年，對供應鏈和需求多元化的需求將繼續推動 FDI更快地流向東盟和印度。

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記者：李兆明