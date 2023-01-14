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【職場熱話】老細話吉日好意頭 迫員工年初二返公司開工 打工仔：仲要被迫聞拜神陣煙味

理財智慧 14:33 2023/01/14

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今年農曆新年假期由年初一放到年初四，對不少打工仔來說，正好可以趁機休息一番，也是去拜年的繁忙日子。不過，有網民就在討論區發帖，大呻老細今年選擇年初二為開工日，皆因當日是吉日，令該名打工仔甚感不滿，不但損失了跟親友拜年的機會，老細在當日更會拜神弄至大陣煙味。

老細迫初二開工的經過：

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同場加映：【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

對於樓主老細的造法，似乎網民都不太反感，認為新一年開工吉日，如果只是回公司半天，還可以有一天補假，影響其實不算太大。

返半日拜完神lunch收工，補一日可以返！

你唔返，大把人返。去拜年，遲幾粒鐘自己貢上去冇問題，食得切飯就ok

好似個個網講嘅開工吉日都唔同，不如你forward一個初五係吉日嘅網俾老闆睇啦

睇公司多唔多人派利是，或者老闆封開工利是有冇起碼五舊水，人多就一定返，小貓幾隻就唔返

其實初二返一返有咩咁大問題？

 

同場加映：【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

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責任編輯：李兆明

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