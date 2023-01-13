【新股IPO】百果園2411下周上市暗盤升16.4% 收市報6.52元

深圳水果零售經營商百果園實業（新上市編號：02411）將於下周一（16日）掛牌，根據輝立交易平台顯示其暗盤高開7.1%報6元，最高曾見6.78元，低見5.7元，暗盤收市報6.52元，較招股價5.6元升16.4%；成交285萬股，涉資1,810萬元；以每手500股計，一手帳面賺460元。

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百果園是次來港上市共發售售7,894.75萬股H股，並已引入3名基石投資者合共認購2,678.55萬股；其中10%公開發售獲11.2倍超購，認購一手中籤率約兩成；並以招股價中間價5.6元定價，其招股價範圍介乎5元至6.2元。上市獨家保薦人大摩。

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集資所得主要用於改善和加強營運及供應鏈體系、升級和改進核心IT系統和基礎設施，以及用作還債等。

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記者：張以正