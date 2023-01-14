【職場熱話】離職後被舊公司追魂CALL 原因竟是300元的煩惱 打工仔猶豫應否俾返公司？

打工仔辭職，與舊公司計清楚薪金後便各走各路，可算是無拖無欠。可是，最近有網民在討論區發帖，表示在離開舊公司後，不斷收到追數訊息，原來舊公司在計算離職薪金時，計多了一天人工給他，想追回這一天的薪金，這位打工仔想知道可否不理會舊公司的訊息。

事主被舊公司追收人工的經過：

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此帖發布後，引來熱烈討論，有網友均認為事主不用理會舊公司，主要是舊公司計錯數，加上只是幾百元，估計舊公司也不會採取法律行動。

我試過出多一個月糧都冇比返公司

如果佢唔追你, 你就收起佢啦。如果你做得唔開心, 就當係補償囉

佢有權法律訴訟追你，不過成本太高，口頭追你啫，但會計就孭鑊



不過，也有網友認為做人應該均真一點，計多了人工的話都是給回公司，而且將來見新工作時，也有可能需要舊公司的Reference。

咁你自己決定啦，幾舊水又唔係多，不過山水有相逢

如果有朝一日，你去見工，新公司要問佢攞reference ，你就係咁先

如果本身唔屬於你嘅錢或財物，而你佔為已用，在法律上等同盜竊，唔係幾百蚊或者幾十蚊嘅問題，亦非什麼地上執到寶，問天問地攞唔到。除非你證明到呢筆錢入你戶口嘅時候，你以為確有這筆錢，並屬於自己的，那就可以作合理辯解

我個人均真會主動俾返。不過冇話你唔啱，你想唔想俾返係個人決定，但對方係有權追你的

此外，也有網友指出，從行政及會計角度，公司帳目上一定要平衡到，所以欠1元也要不停電話短訊追數。「你未做過行政，梗係唔清楚，點解咁多人搵你攞番嗰幾舊水。因為會計條數唔啱，1個仙都要搞清楚。所以，你唔比的話，可能有人幫你比，最壞打算就公司出律師信或入稟小額錢債追你。在會計角度，一定要 blance。」

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責任編輯：李兆明