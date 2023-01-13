【券商點睇】諾輝健康盈喜後走強 視為醫療器械港股首選之一

諾輝健康（06606）日前發盈喜，料去年全年收入升最多2.7倍至7.82億元人民幣，毛利最多升3.25倍達6.56億元。諾輝健康周五（13日）股價受惠再走強，收市報30.3元，升幅14.3%。 高盛表示，視該股為醫療器械或診斷港股中的首選之一，並維持其「買入」評級，目標價由49.7元上調至55.9元。



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公司2022下半年初步銷售5.4億元，高於早前初步指引的3.7億元，主要受其產品「常衛清」中向醫院及直接面向消費者渠道帶動，下半年毛利率指引為85.5%，比起2021年同期77%有所上升。

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該行又提到，公司管理層對2023年的收入指引為14至15億元，並維持2024年達到收支平衡的目標。該行亦 上調公司2022至2023年收入預測41%和42%，至7.66億和13.65億元，每股虧損現預測0.57元和0.56元，比原先預測收窄。

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撰文：鄭昊彤