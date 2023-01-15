【農曆年機遇】香港品牌本地老薑、尚禮坊　如何捉緊農曆新年復常機遇？【有片】

今年農曆新年與聖誕節相隔不遠，加上全球經濟不明朗，企業可能兩個節日送一次禮，而消費者在購物時亦較謹慎。中小企要把握這個節日機遇，不但對市場需求反應要快，更要有新點子令客戶覺得物有所值。

本地老薑在疫情期間成立，初時主打冷凍點心，2023農曆年嘗試推出賀年產品，推出共5款包括鹹味、甜味以及凍食的賀年糕點。由於與大品牌做聯乘，已收到約5000盒預訂。

不過，期間亦遇上不少挑戰。點飲食策劃有限公司創辦人兼市務經理周諾怡表示，首先是保存期的問題，由於產品純天然無添加，糕點變壞的速度會加倍提升，所以要好好控制生產期。另外，要如何跟生產商、產品供應商例如海味、包裝這些食材供應如何預貨量，要做好準備。同時，物流人手不足，也要同運輸公司做好溝通。

有八成生意來自企業客戶的尚禮坊，在禮籃行內已有一定市佔。其創辦人及行政總裁黃毅超表示，今年受累於農曆年與聖誕節太接近，單量符合預期，跌15至20%，但沒有持續下跌。

有幾個利好因素，一來有一些已移民海外的香港人，選擇去買一些禮品、禮物籃或蘭花送給家人。二來自從大家都習慣在家工作，香港很多人力資源部門增加送禮籃給員工。受惠於以上兩個元素，見到能維持平時農曆新年及聖誕較接近的跌幅。

作者：梁巧恩