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【異動股】今年春晚主會場確認與東方甄選合作 新東方在綫再創歷史新高

股樓投資 21:03 2023/01/13

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據內媒引述消息報道，今年內地春晚主會場直播的合作方將是新東方在綫（01797）旗下東方甄選，旗下簽約主播董宇輝已在彩排。此外，有部分遙望科技的簽約明星，將會在直播會場出鏡。消息刺激下，股價再創歷史新高，周五（13日）收報69.35元，升15.2%，成交額12.9億元。

同場加映﹕【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

大和本周發表研究報告指，新東方在綫已建議將公司名稱改為東方甄選，標誌著業務重點正式轉向直播電商。該行預測，截至去年11月底止，公司上半財年營收為20億元人民幣，經調整盈利為4.65億元人民幣。該行將其截至今年5月底止下半財年的商品成交額預測提高10%至43億元人民幣，並維持「持有」投資評級，目標價由39元升28%至50元。

【恒指目標】 光大證券﹕恒指目標23000點 重點推薦8隻股份（附目標價）【見下頁

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同場加映﹕【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

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記者：郭秀慧

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港股 大行報告 春晚 主播 異動股 新東方在綫（01797）

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