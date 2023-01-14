【宏觀經濟】中金：12月通脹回升 服務價格率先復修 金屬價格亦受提振

內地12月份CPI回升0.2個百分點至1.8%，中金報告指出，隨著防疫優化調整，12月服務價格率先修復，帶動核心CPI在趨勢下行一年半後止跌回升，PPI中金屬價格亦受疫後建築和地產復甦影響提振。

報告指，感染人數峰值快來快去，被持續壓制的服務消費需求初見釋放，服務CPI環比由跌轉漲（0.1% vs.前月-0.2%），同比由0.5%升至0.6%，出行及娛樂活動逐步恢復，機票、電影及演出票、交通工具租賃費價格分別環比上漲7.7%、5.8%和3.8%，機票同比上漲26.7%，漲幅擴大7.8 個百分點。

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同時感染高峰亦推升CPI，中西醫藥價格同比抬升，PPI醫藥制造價格亦環比由持平轉為上漲 0.2%。但其他核心商品價格仍平穩，衣著、家電、汽車價格同比持穩於上月。

報告稱，儘管PPI環比由漲轉跌（-0.5% vs. 前值 0.1%），同比仍為負增長0.7%，但主要受國際價格影響較大的能源和化工產品拖累了環比0.4ppt，而受國內疫後建築修復、保交樓提振竣工等預期提振，黑色金屬、有色金屬價格均環比上漲。

從需求看，海外Omicron開放後的經驗顯示，此前受疫情壓制的聚集型、接觸型服務消費，修復彈性最大。中國過去三年疫情影響減弱階段的消費反彈情況亦顯示，餐飲等服務消費反彈幅度高於商品，商品中化妝品、通訊設備、家電、服裝、文娛用品等可選品恢復彈性更強。且餐飲和可選消費增速較疫前差距仍更大，反彈潛力也更大。

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從供給看，盡管我國的勞動供給總體損失或較小，但結構上接觸性服務業供給更易受到影響。美國餐飲住宿、醫療護理、兒童托管等服務行業的就業還未恢復至疫情前水平，工資水平又遠高於疫情前，或因其健康風險更大、風險補償也更高。

從價格看，海外經濟體開放後服務通脹大多上行，而食品、核心商品和能源通脹未必。美國2021年3月開放後，服務通脹開始上行，而前期已有五輪共計5.8 萬億美元的財政救助法案支持下，核心商品、能源在前期快速上漲的情況下進一步提速。但日本在2022年3 月實質放開後，服務通脹開始上行，而核心商品通脹隨著能源通脹的回落而回落。

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記者：李兆明