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【山地悠遊人生@iM網欄】旅遊的意義

名人薈萃 16:55 2023/01/18

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什麼是旅遊？最近在網上看到完美的答案：旅遊就是從自己活膩了的地方，跑到一個別人活膩了的地方，去花光自己的錢，把錢放進別人口袋裡，讓別人富起來。然後滿身疲憊、口袋空空地再回到自己活膩了的地方，繼續頑強的活下去，然後賺錢再去另一個地方。

已經在加勒比海一個月了，加勒比海的海水顏色確實讓人著迷，顏色無時無刻在變動，粉藍、深藍、淺藍，深綠色等，什麼顏色都有，確實迷人。現實總是殘酷的，當地人生活環境困難，在天堂般的小島，通常房子沒水沒電，一般島民的月薪約在$1000美元，生活比較拮据，小島沒有任何工廠，只有小型種植蔬菜場。主食大多是香蕉和木薯，其他食物是美國的三倍價格。經濟增長主要靠旅遊業，但是每年只有半年時間有遊客，雨季和颱風期間沒有什麼人。郵輪和帆船每年冬天跑加勒比海線，夏天跑歐洲和地中海線。所以島民在旅遊旺季，都想在遊客身上賺取更多的利潤。

主食大多是香蕉、芋頭和木薯

受騙或濫收的情況嚴重，遊客心裡也知道。

船上的歐洲人，通常每次出遊的方式都是一樣，訂好行程，到達後有包車接送，船上每天有人安排好一切，下船後直奔All-inclusive Resort全包式的渡假村，然後在裡面一待幾天，從不出去。但要真正享受這人間天堂，也只能用這種方式了。 Resort渡假村有私人沙灘，但在公眾海灘上，每格幾分鐘就有小販兜售，無法享受寧靜。

比椰菜還大的牛油果

比如出租車，不提前預定好，是找不到的，沒有咪表，沒有固定價格，通常機場範圍內都沒有公車，要拉著行李走出機場才有。去餐廳吃飯，餐牌上幾乎一半的食品都沒有，坐下一等就是45 分鐘或一個小時才開始上菜，食物的水準跟非洲看齊。所有菜色都加上濃濃厚厚的汁，但價格跟比倫敦還貴。

所有菜色都加上濃濃厚厚的汁，但價格跟比倫敦還貴。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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