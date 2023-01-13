▲ 【美股焦點】貝萊德第4季經調整淨利跌18% AUM按季回升至8.6萬億美元

全球最大資管公司貝萊德（BlackRock，美：BLK）公布第4季業績，期內受累全球市場暴跌擠壓費用收入，經調整淨利為13.6億美元，按年跌17.6%，攤薄後每股盈利8.93美元，高過預期的8.11美元。

貝萊德截至上季末，其資產管理規模（AUM）為8.59萬億美元，低於去年同期10萬億美元的水平，但高於第3季的7.96萬億美元。

利率迅速上升及全球經濟衰退憂慮加劇，拖累貝萊德投資諮詢及管理服務費用。貝萊德稱，第4季收入為43.37億美元，按年跌15%，原因是市場大幅走低、美元升值，不利平均AUM以及績效收入。

貝萊德董事長兼行政總裁Larry Fink稱，全年獲超過 3000億美元淨流入，第四季度產生約1140億美元的長期淨流入。Fink提到，貝萊德仍然著重長期投資，又稱當前的環境為長期投資者提供難以置信的機會，進入2023年時將處於有利地位，並且對客戶、員工和股東提供服務的能力充滿信心。

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編輯：李哲毅