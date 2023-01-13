【大行報告】摩通：經三年新業務價值負增長 料壽險業務復甦成中國平安催化劑

摩根大通表示，在中國平安（02318）經過連續三年的新業務價值負增長後，料在充足資本基礎下，公司持續的壽險業務復甦會成為其近期的催化劑。該行將其目標價由78元升至85元，並維持「增持」評級。中國平安周五（13日）收市報62.15元，升幅3.6%。





【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

該行將中國平安2022年至2024財年的稅後營運利潤，分別上調2%、6%、10%，以反映放寬防疫措施後的潛在業務復甦，並相信充足的資本基礎將支持公司持續的業務增長和股息增長。

【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

摩通亦指出，公司新業務價值的增長能得到平衡分銷策略較大的支持，意味著保險公司將繼續保持一定比例的儲蓄保單銷售，因代理人數量的扭轉和更廣泛的經濟復甦需要更多的時間，代表客戶轉向純保障型產品的意願在明年或再加強。另外養老金業務亦可能在中期帶來額外的新業務增長潛力。

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭昊彤