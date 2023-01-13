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【大行報告】摩通：經三年新業務價值負增長 料壽險業務復甦成中國平安催化劑

股樓投資 20:37 2023/01/13

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摩根大通表示，在中國平安（02318）經過連續三年的新業務價值負增長後，料在充足資本基礎下，公司持續的壽險業務復甦會成為其近期的催化劑。該行將其目標價由78元升至85元，並維持「增持」評級。中國平安周五（13日）收市報62.15元，升幅3.6%。
 


【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

 

該行將中國平安2022年至2024財年的稅後營運利潤，分別上調2%、6%、10%，以反映放寬防疫措施後的潛在業務復甦，並相信充足的資本基礎將支持公司持續的業務增長和股息增長。

 

【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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摩通亦指出，公司新業務價值的增長能得到平衡分銷策略較大的支持，意味著保險公司將繼續保持一定比例的儲蓄保單銷售，因代理人數量的扭轉和更廣泛的經濟復甦需要更多的時間，代表客戶轉向純保障型產品的意願在明年或再加強。另外養老金業務亦可能在中期帶來額外的新業務增長潛力。

 

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

 

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撰文：鄭昊彤

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目標價 港股 大行報告 中國平安（02318）

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