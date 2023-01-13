【投行業績】摩通季績勝預期　惟盤前跌3%

▲ 【投行業績】摩通去年第四季多賺6% 投行業務跌27%

摩根大通（美：JPM）公布去年第四季業績，收入按年增17%至355.7億美元；純利增6%至110.1億元；每股收益為3.57美元，均勝市場預期。摩通主席戴蒙（Jamie Dimon）指第四季業績強勁，集團將有能力在今季恢復回購計劃，核心業務可見持續增長，惟環球投資銀行收入於受經濟環境挑戰，明顯回落。

美股盤前跌3%，報135.27美元。

戴蒙指出，受惠於美國消費者及企業，經濟保持強勁，但地緣政治對能源及食品供應影響未明，以及通脹持續推動息口上漲，集團將審慎應對，致力於投資業務特許專營權及創新。

摩通企業及投資銀行業務第四季少賺27%

以業務劃分，摩根大通消費者和社區銀行純利按年增10%至45.4億美元；企業及投資銀行少賺27%至33.3億美元；商業銀行多賺15%至14.2億美元；資產及財富管理純利略增1%至11.3億美元；企業方面則轉賺至5.8億美元，去年虧損為6.5億美元。

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記者：宋佩恩