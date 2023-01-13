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【騰訊 700】騰訊放棄「元宇宙」？ 傳全面暫停XR業務 部門主管已離職

股樓投資 20:30 2023/01/13

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僅成立半年的「元宇宙概念」業務驚傳已放棄？據內媒報道，從多名知情人士處獲悉，騰訊控股（00700）「擴展現實」（XR，Extended Reality）業務已經全綫暫停營運。

同場加映﹕【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

報道指，去年6月才成立的XR部門，團隊現有300餘人，屬「大項目」，騰訊高級副總裁、遊戲業務實際操盤手馬曉軼為總負責人，騰訊遊戲工作室NExT Studios負責人沈黎為XR具體業務負責人，但最新消息指，沈黎去年11月已經離職，目前仍未清楚未來是否會有人員調整。

【阿里巴巴 9988】 浙江書記視察阿里巴巴 指阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？【見下頁

    點擊圖片放大
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報道引述知情人士指，在收購內地遊戲手機廠商黑鯊受阻後，騰訊原先通過直接收購來自建XR硬件生態的路徑有所改變，而XR部門成立至今幾乎零產出，在減成本的背景下，成為了開刀對象。早前主席馬化騰在內部員工大會上曾表示，很多業務「該砍就砍」。

同場加映﹕【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

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記者：郭秀慧

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