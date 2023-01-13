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【美股焦點】美銀第四季純利71億美元勝預期　淨利息收入增29%

股市 20:23 2023/01/13

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【美股焦點】美銀第四季純利71億美元勝預期　淨利息收入增29%

美國銀行（Bank of America，BofA）（美：BAC）公布第4季業績，期內純利71億美元，按年增1.4%，攤薄後每股盈利0.85美元，超過預期的0.77美元。

美銀盤前向好，現升0.23%，報34.55美元。

由於上季利率上升及貸款增長，美銀淨利息收入為147億美元，按年增長29%，但略低於預期的149億美元。美銀上季非利息收入99億美元，按年減少8%，原因是投資銀行及資產管理費用減少，抵消銷售和交易收入的增長。

美銀董事長兼行政總裁Brian Moynihan稱，經濟環境日益放緩的情況下，上季度盈利增長強勁，受惠自身增長和利率向上，推動期內存款業務價值，配合控制費用成本，公司連續6個季度提高經營槓桿率。

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編輯：李哲毅

美股 美國銀行（BofA，美：BAC）
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