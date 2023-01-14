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美民調：職業誠信排名 國會議員差過汽車推銷員

環球社會熱點 13:31 2023/01/14

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雖說職業無分貴賤，但公眾心中的既定觀感往往難以改變。美國最新調查顯示，以職業劃分，國會議員是公眾覺得最不誠實、缺乏道德感的職業之一，排名僅好於電話推銷員，新聞從業員排名亦偏低。而公眾心中最有道德及誠信職業，則是護士，排名緊隨其後的則是醫生。

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蓋洛普（Gallup）的調查涉及18種職業，其中公眾對國會議員的信任度排尾二，多達62%公眾認為國會議員的誠信及道德標準屬「非常低」或「低」，選擇「一般」的則有28%，「非常高」或「高」僅得9%，汽車銷售員的綜合排名也較國會議員高。

此外，新聞從業員排尾六，僅較廣告從業員高一名。

另一方面，頭三名由醫療類專業包辦，排榜首的是護士，合共79%受訪者認為護士有「非常高」或「高」的誠信及道德標準。排第二和第三的分別是醫生及藥劑師，警員則排第五。

事實上，近期發生共和黨眾議員履歷嚴重造假事件，在11月中期選舉勝選的共和黨眾議員桑托斯（George Santos）早前被揭謊稱大學畢業，也從未在高盛（Goldman Sachs）及花旗集團（Citigroup）工作。

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桑托斯曾在前年7月指他的母親死於2001年的911恐襲事件，但同年12月底改稱母親是2016年離世。他曾稱自己是猶太人，也被揭並非事實。事件已引起廣泛關注，但他堅持就任議員。

責任編輯：林建忠

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