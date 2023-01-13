【大行報告】高盛：料今年業務復甦加速 上調固生堂目標價至51元

高盛預計，固生堂（02273）今年的業務復甦加速，並將於今年開設9間診所，料2023財年上半財年及下半財年收入分別按年增長28%和41%。該行將集團目標價由49元上調至55元，相當於預測2024財年市盈率38倍，並維持其「買入」評級。固生堂周五（13日）收市報51元，升幅5.9%。





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該行引述集團管理層指出，集團在疫情期間的營運受到負面影響，在去年第四季尤其嚴重。而踏入2023年，其業務復甦步伐相對較快，特別是包括北京在內的城市。另外，互聯網醫療服務的使用率有所上升，達到逾15%，而此前的平均水平為約10至12%。

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撰文：鄭昊彤