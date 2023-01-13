【農曆新年2023】大除夕團年飯酒樓訂座爆滿　新春盆菜生意按年最多升1倍

農曆年是一家團聚的日子，尤其是團年飯更是重點。雖然本地經濟正在緩慢復甦，消費信心和意慾仍未恢復至疫情前水平，惟沒有影響市民對團年飯的需求。今年適逢防疫措施大鬆綁，餐飲業對銷情有一定期望，農曆年期間尤以中式食肆及盆菜專門店較為受惠，業界對銷情抱審慎樂觀態度。

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盆菜店：料新春生意按年最多升15%

傳統盆菜是近年不少家庭的選擇，忠誠盆菜館行政經理蔡小姐表示，今年農曆新年前後的生意預計至少與疫情前相若。與去年相比，今年較多客人選擇8或12人用的盆菜，蔡估計與家庭聚會增多有關。然而，她坦言今年仍有不少影響業務的不穩定因素，包括有舊客外遊沒法光顧，亦有客人因染疫而臨時撻訂等。

不過，蔡指出該店有穩定的客戶群，靠客人之間口碑相傳，即使公司一向沒提供任何優惠，現時每日接單量仍有近200單，由於人力資源有限，已開始感不勝負荷。整體而言，蔡預計今年農曆新年的生意額會有10至15%增長。

經營成本雖上升 留客比賺錢更重要

經營海味批發40多年的老香港品牌「賀采」，其第二代負責人Jason Chai指出，今年售賣盆菜的生意額保守估計至少比去年多1倍。Jason表示，客源主要是回頭客，亦不乏靠口碑吸引而來的新客。與忠誠盆菜館一樣，賀采今年有較多客人願意選擇含貴價食材的盆菜。Jason續指，賀采將公司資源主要放在食材上，透過提高食材品質贏取更多客戶的正面回饋。面對食材、工資、能源、物流運輸等成本上升，但沒有將上漲的成本轉嫁到消費者身上。

餐飲業率先復甦 團年飯訂座爆滿

現代管理（飲食）專業協會會長兼新光酒樓集團常務董事總經理胡珠表示，餐飲業（尤以中式酒樓）是經濟復甦周期中最先受惠行業之一，他旗下所管理的酒樓，今年農曆新年前後的訂座率普遍已逾9成，且料防疫措施放寬後，今年農曆新年整體生意額會回升至疫情前的7至8成。

消費信心及意慾待復常 業界：抱審慎樂觀態度

香港餐務管理協會會長楊位醒表示，今年農曆新年期間，業界預期生意額比去年有約2倍增幅，團年飯的訂座早於本月13日已近爆滿。楊表示，預計中式酒樓的人均消費約400元，比疫情前平均300元高逾3成。然而，胡和楊兩人均指，市民的消費信心及意慾仍未完全恢復，對今年農曆新年的整體生意表現抱樂觀審慎態度。

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記者：楊嘉軒

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