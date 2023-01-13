▲ 【AFF】逾7千政商領袖雲集亞洲金融論壇 討論氣候變化及金融科技

亞洲金融論壇昨日（12日）閉幕，以「推進轉型：創效．共融．創新」為主題，吸引來自逾70個國家同地區、超過7,000人線上線下參與，當中包括約20個商務代表團來臨現場。另外，投資項目對接會將會繼續線上開放至1月17日，預計是次論壇共舉辦逾600場一對一會議，為投資者及項目擁有人提供投資配對服務，是次論壇中，氣候變化及金融科技是兩大討論範圍。

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滙豐：需要275萬億美元才能實現碳中和目標

在氣候變化方面，財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）甄美薇表示，與內地市場的獨特聯繫使香港成為內地企業的金融中心，深圳市政府及海南省政府最近亦在香港發行綠色債券。

上海市地方金融監督管理局副局長林文杰指，香港與上海在轉型融資方面進行合作，滬港通投資體系亦考慮綠色股票和交易所交易基金。香港交易所市場部聯席主管蘇盈盈更強調建立生態系統的必要性，認為企業在發展過渡基金的過程中，需了解他們的碳足跡，才可逐步減少。

滙豐 （00005） 香港區行政總裁林慧虹則引述研究，指從現在到2050年，將需要275萬億美元才能實現碳中和目標。嘉實國際資產管理有限公司行政總裁關子宏指目前在中國內地或亞洲，都沒有明確定義對可持續和不可持續的活動和投資，但在歐洲卻有明確的定義，因此呼籲訂立一個包容、中立和開放的標準，以便能夠作出評估。

香港有能力在亞太地區發揮領先作用

在金融科技方面，作為一個高度數碼化的國際金融中心，香港有能力在整個亞太地區發揮領先金融科技的作用。渣打銀行（香港）董事總經理Peter Burnett表示，在某些層面，發展中市場更容易接受創新，而金融科技可以利用無分行金融模式提供服務，加強銀行的覆蓋範圍，在發展中國家加速發展，他舉例稱，渣打銀行的第一家虛擬銀行位於西非科特迪瓦的農村地區，可以在沒有分支機構網絡的情況下，通過移動設備接觸當地分散的人口。

WeLab Bank主席陳家強則指，該公司在香港和中國內地經營業務，並在印尼收購了一間銀行，為三個市場的 5500 萬用戶提供服務。

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編輯：伍鍵文