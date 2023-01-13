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【新股IPO】正味2147首日掛牌以全日低位收市報0.56元 較招股價跌17.6%

股樓投資 21:12 2023/01/13

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江西乾貨食品及零食生產商正味集團（02147）首日掛牌，股價高開8.8%報0.74元，最高曾見0.77元後升勢乏力，終以全日低位收市，報0.56元，較招股價0.68元跌17.6%；全日成交1.96億股，涉資1.38億元；以每手4000股計，一手帳面蝕480元。

同場加映：【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

正味是次來港上市合共發售2億股，其中10%公開發售獲逾17倍超購，啟動回撥機制後，佔比增至30%，人人有份，並以招股價下限0.68元定價，其招股價範圍介乎0.68元至0.82元，料集資淨額約9,730萬元。中毅資本為上市獨家保薦人。

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集資所得，其中約74.1%用作在約2024年6月左右之前建立一個新生產工廠大樓和在廣昌工廠購置新生產線工廠，以增加1,200噸蔬菜零食產品和2,000噸肉類零食產品的設計年產能；約15.9%用於加強營銷工作並擴大銷售渠道。

同場加映：【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

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記者：張以正

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正味集團（02147） 港股 IPO

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