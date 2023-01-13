帝盛酒店大派2.8個月花紅 員工獲加薪2%至4% 老闆邱詠筠親寫感謝信

疫情持續3年，企業經營困難，但逆市下仍有不少企業善待員工。帝盛酒店集團總裁邱詠筠為了感謝員工的努力，於周四（12日）向員工發出手寫信，感謝每位員工在過去一年的付出，在疫情期間堅守崗位，照顧受疫情影響的人士，宣佈所有合資格員工可劃一獲2.8個月花紅，並加薪2%至4%，希望大家可以開開心心迎接新一年。

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邱詠筠在給同事的信中寫到﹕「在第五波疫情的衝擊下，本港感染人數激增，醫療系統面臨嚴峻挑戰。作為一名新冠康復者，我深知病痛所帶來的不適，所以當我看到有無數病人在寒風中等候病床時，我和所有香港市民一樣感到著急和難過，希望竭盡所能為我們的家貢獻微薄力量，這也是集團的社會責任所在。」

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她又指，很感恩得到各位同事的支持，將荃灣帝盛酒店改為香港首間接收確診者隔離的設施。為配合當時社會最迫切的需求，集團旗下其他酒店亦靈活轉變角色，向確診者、醫護人員、密切接觸者和入境人士提供服務，共同抗擊疫情。。

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責任編輯：陳詠妍