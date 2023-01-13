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【國企退市】南航、東航擬將ADR從紐交所退市　南航：「聯交所和上交所具較強可替代性」

股市 19:12 2023/01/13

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【航空股】南方航空擬將ADR從紐交所退市、最後交易日為2.2或之後　「聯交所和上交所具較強可替代性」

南方航空 （01055） 發公告指，計劃將其美國存托股份ADR（美：ZNH）從紐約證券交易所退市，已就上述事項向紐交所發出通知，擬於1月23日或之後向美國證交會提交一份25表格，退市預計在25表格提交10日後生效，故南方航空ADR在紐交所最後交易日期預計為2月2日或之後。

另外，中國東航 （00670） 同樣公告，公司已於1月13日（美國東部時間）通知紐交所，公司擬申請自願將其ADR（美：CEA）從紐交所退市，並根據規定撤銷該等存託股和對應外資普通股（H股）的註冊。

東航同樣計劃在1月23日或前後向美國證交會遞交一份25表格，ADR在紐交所交易的最後日期為2023年2月2日或前後。

南方航空：ADR交易量有限 遵守美證券法涉及成本高

南方航空指出，其ADR交易量與H股全球交易量相比有限，同時自ADR上市以來，公司從未對在紐交所上市的證券進行過後續融資，且聯交所和上交所具有較強可替代性，可滿足公司正常經營的籌融資需求，以及維持ADR在紐交所註冊並遵守證券交易法規定的定期報告要求、內部控制要求及相關義務所涉及的相關成本較高。

公告提到，南方航空擬自紐交所退市後，根據存托協議規定以適當方式終止ADR項目，在其對應H股撤銷註冊後，未計劃尋求將H股在其他美國交易所進行上市或報價，本公司H股將會繼續在聯交所進行交易。

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記者：李哲毅

港股 美股 ADR 南方航空（01055）
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