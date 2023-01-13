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【科技一周回顧】航空警報系統故障致美國禁飛　YouTube2月推Shorts短片收益計畫

科技 19:12 2023/01/13

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！ 

1/【系統故障】警報系統故障致美國境內禁飛　白宮：航空局無受到網絡攻擊

美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，FAA）11日因系統出現故障，令國內所有航班停飛近兩小時。美國白宮隨後表示，FAA並無受到網絡攻擊。

》》》【拯救飛機】Airbus測試機師輔助功能　緊急時自動改道飛行

2/【收入分紅】YouTube宣布2月推出新計劃　創作者可獲Shorts短片收益

YouTube宣布由2月1日起推出全新合作計畫，增加創作者的廣告收益分潤。但創作者需在7月10日或之前，簽署一份Partner Program協議，才可獲得YouTube Shorts短片收益。

3/【網絡罪行】2022年加密貨幣被盜總值增7%　非法交易總額達1,570億

區塊鏈分析公司Chainalysis指，雖然去年整體加密貨幣交易量下降，但與加密貨幣相關的非法交易總金額，升至破記錄的201億美元（約1,570億港元）。

4/【淘汰設備】Meta擬停止支援VR設備初代Quest更新　部分功能無法使用

隨著Meta去年推出高階VR頭盔Meta Quest Pro，舊有VR設備初代Quest也逐步被淘汰。Meta宣布，將不再對初代Quest VR設備進行任何功能更新，並將取消其部分的社交功能。
》》》【網絡私隱】Meta起訴AI初創企業　建假賬戶收集用戶數據

》》》【網絡監管】Meta加強FB及IG廣告限制　禁止按性別向青少年投放廣告

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