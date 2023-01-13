【2023展望】東亞：恒指上半年睇24150點　三件事或觸發美股回調

▲ 東亞：恒指上半年睇24150點 三件事或觸發美股回調

東亞銀行表示，今年環球資產表現兩極化，美股大機會下行，標指甚至可能再跌一成，相反，看好中港股市，料上半年有機會見24150點，復常概念股將續表現正面，亦看好消費股、中資金融股和中資電訊股，以及具央企或國企背景的內房股。

東亞銀行投資策略師陳偉聰表示，內地疫情短綫拖累中國經濟數據，但受惠內地疫後經濟重啟、國策方向穩增長優先、房地產風險化解、中概股審計檢查進度理想、美國通脹及利率見頂等潛在利好因素，可推動中港股市估值收復，預期恒指上半年或見24150點，對應市盈率約11.5倍。

東亞看好復常概念股，包括航空、啤酒及餐飲、綫上旅遊平台及免稅店、濠賭股。陳偉聰提醒投資賭股時要小心，因近期板塊已升逾倍以及有內地對資本管控措施調整的政策風險。相反，航空股下半年有望逐步修復疫情前的失地，而且近期升幅相對溫和。

東亞銀行首席投資策略師李振豪又指，中美磨擦仍大，形成「政策套戥」投資機會，以科技股為例，歐美科技企業裁員及削減研發成本，企業盈利仍要下調，疊加長債息或將拉升，形容現時的增長股危險。

相反，中資科技股仍會削減成本，對利潤會有提升作用，若內地以「黃金股」方式入股科企，反映政府的影響力更高，相信在監管方面釋出有利訊號，內地監管模式已不如以往，有機會逐步鬆綁，對科網平台有利。

美股宜以「先防守、後周期」部署

至於美股，李振豪認為美股估值仍偏貴。參考過去50年美國衰退時，衰退平均持續2.4季，GDP平均跌約5%，而當按季GDP跌幅在2%至4%區間，美股過去跌約9%，跌幅少於2%對美股影響則有限。以現時標指約19倍計，而過去30年平均估值約17.7倍，預期標指今年有9成機會將會下行，形容「美股現時的底是虛」，跌至3400點或是合適的入市時機。

他指，美股回調觸發點可能來自三件事，分別是2月初聯儲局議息、2月底至3月期間美股業績期，以及3月時美國債務上限或重臨。他認為，今年美股應採取「先防守、後周期」的部署，上半年吸納必需消費及醫療股，待股市回升時，換馬至非必需消費、銀行及工業股。

宏觀方面，李振豪稱，今年會出現「經濟碎片化」的情況，因歐洲及北美經濟增長放緩，但卻預期中國經濟今年增長5.2%，這將導致環球資成本上升，推升違約率，也會做成失業率上升、環球房地產降溫等問題。另外，目前歐洲的問題大於美國，若不能解決歐元區PPI過高的問題，將PPI轉移至CPI，代表生產商生產時蝕錢，造成裁員、公司倒閉等情況，隨歐央行繼續加息，歐洲將早於美國陷入衰退。

料圓滙在137至138水平見支持

另外，對於日圓走勢，東亞銀行高級投資策略師黃燕娥指，日圓不會重現過去弱勢，日本現時債台高築，令日央行加息門檻高，加上經濟萎縮，限制了政策轉向，預期短期不會再放寬收益率曲線控制（YCC）政策。她估計，日圓滙價在137、138水平為支持位。

不過，東亞提醒，認為4月日央行行長換屆需要重點關注，若果屆時政策方向逆轉，可能出現囤積多年的沽盤平倉的情況，令全球流動性收窄。這會成為全球的黑天鵝。

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記者：袁諾曦