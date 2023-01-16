【夢想本應翱翔@iM網欄】 從候車萌生創業夢  科大生創利民交通解決方案

創業概念可以天馬行空，產品則要接地氣，旨在解決日常需求並提升生活質素。今期，和大家分享一個大學剛畢業即創業的團隊故事，其產品提供人工智能物聯網方案，減少行業營運成本。創辦人之一袁洛桁 （Jason）指出，創業首要憑着衝勁踏出第一步，然後，需結合理智分析及商業考量，才能有機會邁向成功。

同場加映：【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

Jason是科技大學2018年學士畢業生，與兩名不同學系的同屆畢業生，創立SOCIF公司，「公司名字包含兩個層次，分別是SOCIETY（社會）和IF（如果）——時刻思考日常生活及社會上的痛點會不會有改善空間、有沒有解決方法；如果有，怎樣可以把它落實。」

創業夢始於日常細心觀察

原來，他們的創業夢萌芽於大學二年級，與等候專線小巴回大學有關。Jason解釋，科技大學位置較偏僻，大部分同學需於彩虹港鐵站或鑽石山港鐵站，乘搭專綫小巴前往，不過在等車時無法知道車輛的到站時間，但他發現鄰近的巴士站卻有顯示巴士的到站時間。於是，他就想做些事去改善專線小巴的這個「缺陷」。

他分享︰「或者是年少氣盛，做事比較有衝勁，我馬上做了數頁Power Point，內容建議製作專綫小巴到站的預報系統，供科技大學學生使用。我與兩位創辦人分享，他們都認同這個想法，並於大學二年級時開始搜集數據。」

Jason續說：「做法是在每個周末或空閒時間，帶備追蹤器和計時器，不斷重複乘坐往返大學的專綫小巴，記錄到站時間及進行數據分析。」

獲大學肯定擴大企業宣傳

一年後，他們製作了「原型」產品，並向該專線小巴公司展示，惟得不到積極回應。於是，他們便開設Facebook專頁推介，並成功吸引到3間媒體邀約訪問。期間，他們將邀約轉交科技大學公關部門處理，並獲得有關部門的認同，認為值得加以推廣，最後更邀約了10間媒體與他們做訪問，報道「出街後」，喜獲商業機構邀請，洽談合作事宜。

參與香港智慧城市藍圖2.0

「其中，香港科技大學指一早都想推出類似計劃，惟欠缺實時到站預報系統，遂邀請我們參與投標，為該大學製作應用程式『USTransit』。」Jason對成功獲取項目感到興奮，更表示科技大學將會以此作為校內學生的創業參考案例。

到2020年，政府推行「香港智慧城市藍圖2.0」計劃，當中包括香港運輸處為全港綠色專綫小巴，推出實時到站預報方案。SOCIF和香港電訊合作參與該政府項目招標，並負責軟件開發部分，包括如何利用收集小巴的實時行車數據去計算到站預報的準確時間。他感恩道: 「一間成立僅2年的初創公司，有幸能夠參與政府的大型智慧城市項目，讓團隊備受鼓舞之餘同時吸引外界對SOCIF的關注。」

推行乘客併搭平台

Jason指出，現正與多間紅色小巴公司及穿梭巴士公司合作，推出乘客併搭平台「搭車EASY」。SOCIF曾為舉辦演唱會的場地 （例如紅館及九展等）提供預約紅色小巴點對點接送服務，讓市民在固有的公共交通服務外，增添另一個既便宜又便利的交通選擇。

從小做起 未來冀衝出香港

對於未來發展，SOCIF打算將實時到站預報的解決方案推廣至所有接載服務的機構，如屋苑及學校等。另外，Jason也意識到交通方面發展的空間有限，正進行「智慧出行」評估，例如停車場或行車隧道等，透過影像分析及感測器，統計人數、車流量及類型等。長遠目標是把服務拓展到海外市場。他坦言：「當時創業初心，只想為社區作出一點貢獻，沒有想過要普及全港，甚至開拓海外市場。」

目標成為出色企業家 影響世界及改變社會

何謂成功？Jason認為，成功是一種階段性心態，如中學生的成功，就是在文憑試考獲5**佳績，獲心儀大學錄取。他的目標則是成為具國際視野的企業家，「如美國電動車Tesla創辦人Elon Musk般，他擁有過人的智慧及獨特的思想，可以影響世界及改變社會生態。」

創業初期必須有衝勁

對於有創業夢卻猶豫未決的年輕人，Jason分享自己的想法：「創業就是充滿不確定性，開始時需有衝勁，切勿斤斤計較，放膽踏出第一步，然後便要以理智分析及務實態度解決困難；緊記產品一定要以解決痛點及商業角度出發，才受歡迎及有機會成功。」

他以自己團隊作為例子，創業初期，大家只是23、24歲的小伙子，處事較理想化，經常吵架。Jason說：「吵架歸吵架，但當大家看見公司帳戶只餘數百元存款時，便不會再堅持不着邊際的想法，攜手回歸現實，從商業角度出發，編織創業夢。」

筆者樂見Jason的創業夢愈做愈大，由開始服務大學同學，到服務全港，稍後發展至內地及海外。Jason能夠成功，緣於勇敢踏出創業第一步，事實上，不少年輕人空有創業夢，礙於種種因素仍未展步。香港是一個鼓勵創業的地方，SOCIF 與大機構及政府的合作就是很好的例子。有心創業的年輕人，還在等甚麼？

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作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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