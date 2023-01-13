【餐飲股】奈雪的茶第4季同店銷售額挫、受累高基數及疫情　對今年恢復感樂觀

▲ 【餐飲股】奈雪的茶第4季同店銷售額下跌、受累高基數及疫情 對今年恢復感樂觀

奈雪的茶 （02150） 發公告，披露2022年第4季度運營情況，提到期內營運受到疫情及高基數影響，上季同店銷售額按年出現下降。

奈雪的茶稱，對2023年上半年的恢復趨勢保持樂觀，認為若門店成本優化成果得以鞏固，對2023年全年盈利能力恢復抱有較大信心。

各地門店12月中旬起陸續觸底恢復

奈雪的茶提到，2022年11月底，多個城市的疫情管控措施出現明顯放鬆，門店表現出現明顯恢復，但隨後各地迎來第一波疫情衝擊，疊加高基數影響，同店銷售額按年再次出現下降，提到北京、武漢門店表現於2022年12月中旬，廣州、西安於2022年12月中旬至下旬， 深圳、上海於2022年12月底陸續觸底恢復。

集團指出，奈雪的茶11月全國最多有約20%至25%的門店因疫情在某些時段臨時停業，而由於店員工患病等原因，一度出現超過10%的門店暫停營業的情況，但於12月底已逐步恢復正常。

全年開店數目符預期

奈雪的茶上季淨新增95間奈雪的茶茶飲店，關停15間奈雪的茶茶飲店。截至去年底12月31日，集團共經營1,068間奈雪的茶茶飲店，全年共計新開299家奈雪的茶茶飲店，基本符合2022年初預期。

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記者：李哲毅