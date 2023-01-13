▲ 【香港銀行】新任銀公主席孫煜料美息未見頂 港息同步上升

銀行公會新任主席、中銀香港 （02388） 副董事長兼總裁孫煜上任後首度見記者，預計美國持續關注勞動力市場下，目前息口仍未見頂，聯儲局將持續加息，本地銀行可把握機會擴闊淨息差，港元同業拆息（HIBOR）及最優惠利率（P）預計均隨息口同步上升，而儲款成本亦上升，因此調整按息需視乎各銀行貸款結構及營運策略。

市場方面，首置貸款11月總貸款額負增長為2.2%，反映需求置業偏弱，樓市受疫情及基本面下跌，預計相關因素今年將繼續影響樓市，通關將抵消相關需求下跌；跨境客除帶動樓市外，客戶可親身到本地銀行使用理財服務，恢復當面溝通，為銀行業產品銷售帶來增長動力，隨經濟活動恢復，本港經濟將回復正增長，為金融業帶來機遇。

行業方面，公會指整個香港銀行業資產穩健，去年港元滙率及存款總額大致穩定，壞賬支出雖具壓力，行業將審慎應對，目前內房情況及支出撥備屬可控範圍，內地資本氛圍亦有所改善。公會將關注市場發展，對客戶及金融環境作適時評估。

孫煜提醒市民，樓宇貸款為長周期負擔，貸款前需考慮自身收入，管理利率風險量力而為。就近日信用卡被黑客入侵，銀行公會指出，信用卡具安全性監察機制，客戶可就未經授權簽賬，於結算日起60天內申請退款，並呼籲用戶定期查閱賬單。

孫煜履新後表示，銀行公會來年將繼續與政府及金管局推動經濟復甦，提前部署後疫情時代，為樓市發展奠定基礎 。個人信貸方面，信貸資料平台（MCRA） 落實，推出信息共享平台，有助推動信貸效率，銀行公會將發布新修訂版銀行營運守則予業界參考。

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記者：宋佩恩