【ESG】投資ESG基金 享1.6萬元現金回贈

▲ 投資ESG基金享1.6萬元現金回贈

面對温室效應等氣候變化，星展的專家認為，今年ESG（環境、社會及管冶）以能源轉型等主題料可突圍跑出。而為推動綠色金融，該行對合資格客戶投資ESG等產品，最高可享1.6萬元現金回贈。

●星展全新及特選客 每30萬交易回贈200元上限3千

星展銀行（香港）執行董事兼香港區零售銀行業務、財富管理投資產品及諮詢部主管謝佩芳回應本報查詢指，該行現提供31隻證監會認可的ESG基金，且不斷新增更多基金選擇；另有360隻於MSCI ESG基金評級達AAA或AA的基金可供選擇。



星展銀行自去年開始推出ESG基金的現金回贈優惠，適用於目前代銷約360隻由MSCI評為AAA或AA ESG領先級別的基金、以及證監會核準的ESG基金。全新及特選客戶每30萬元相關交易，可獲得200元的現金回贈，最高可達3,000元；連同其他基金交易優惠，客戶可享高達1.6萬元的現金回贈 。現時經網上認購基金，最低認購額為5,000元，而基金投資儲蓄計劃的每月最低供款額1,000元。

謝佩芳認為，可持續投資在疫情下已成為未來的大勢所趨，尤其是現今年輕一代更重視企業責任及對環境的影響，ESG預計將成為投資者的重要考慮，因此投資ESG產品更應放眼長遠的回報。

●ESG主題薦能源轉型、電動車 籲股債6：4比

問及今年哪類ESG主題可跑出？謝佩芳相信，農業產量將因全球氣候升溫而受打擊，故此較為看好能源轉型計劃及不斷發展的電動汽車行業，兩者都能有效減輕全球暖化的影響。資產配置上，六成股四成債的組合料會逆市突圍。

惟謝佩芳提醒，面對經濟衰退的陰霾，料市場仍波動。但派息高的公司通常有較良好的企業管治、有護城河及較有能力應對不同經濟周期。

●美元料緩慢貶值 投資ESG揀非美貨幣助減風險

去年經歷強美元累股債雙殺，謝佩芳預期，今年美元可能貶值。聯儲局於去年6月至11月四次加息0.75厘後，12月只加0.5厘，令現時聯邦基金利率已達至4.5厘。料今年第一季再加兩次息，每次加0.25厘，達5厘頂峰，今年餘下時間維持利率不變。

謝佩芳警告，美國財政部預計於今年6月將耗盡資金，而共和黨於去年中期選舉重新控制眾議院後，將推動削減支出和福利改革，冀抵消美元債務的上限。鑑於拜登反對福利改革，為避免政府關門和債務違約風險，料兩黨於第二季將再有激烈爭拗，並打壓美元走勢。

謝佩芳補充，美元不會急跌，而是緩緩向下，皆因美國經濟有可能避免歐元區和英國的衰退，再者，其他央行或跟隨聯儲局暫停加息，使美國成為發展經濟體中利率最高的國家。唯其如此，今年美元將轉弱，客戶投資ESG時可考慮揀不同貨幣，助分散風險。

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

相關文章：

【ESG】瑞銀料至2031年中國綠色金融規模將達70萬億元人幣

【ESG】證監會行政總裁梁鳳儀：上市公司將需披露氣候風險

【HSBC滙豐】滙豐大灣區ESG指數較3年前升近15% 有定期披露ESG訊息的大公司比例升至96%

【ESG】恒指公司：恒生綜合指數成份股平均ESG評分下跌、地產建築業跌幅最大 港股ESG表現仍較A股更優異

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

